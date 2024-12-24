Trendyol Süper Lig’de bu sezon aldığı sonuçlar ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin gündemindeki isim, Paraguay 1. Lig ekiplerinden Olimpia’da forma giyen Kevin Daniel Parzajuk oldu.

22 yaşındaki golcü radar altında

Göztepeliler.com’un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki Parzajuk’u transfer etmek için görüşmelere başladı. 1.90 metre boyundaki forvet, fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Parzajuk’un performansı

Bu sezon Olimpia formasıyla 18 maça çıkan Kevin Parzajuk, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç futbolcu, özellikle ceza sahası içindeki etkili bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor.

Milli takım deneyimi var

Paraguaylı forvet, milli takım düzeyinde de tecrübeye sahip. Paraguay A Milli Takımı’nda 3 kez, Paraguay U23 Takımı’nda ise 10 kez forma giydi ve bu süreçte 1 gol kaydetti.

Stoilov’un planlarında önemli yer tutuyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Parzajuk’un takıma katılmasıyla hücum hattında daha güçlü bir seçenek yaratmayı hedefliyor. Özellikle ligin ikinci yarısında zirve yarışında iddialı olmak isteyen İzmir temsilcisi, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.