Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 99'uncu yılını kutlarken, yeni müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda konumlanan müze, Göztepe'nin zengin tarihine ev sahipliği yapıyor ve kulübün geleceğine rehberlik ediyor.

Göztepe, yeni müzesinin açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Açılışa Onursal Başkan Mehmet Sepil, CEO Kerem Ertan, Müze Müdürü Adil Artuner, Göztepe tarihinin önemli isimleri ve çok sayıda misafir katıldı. Müzede, kulübün 99 yıllık tarihine ait kupa ve anlamlı obje koleksiyonu sergileniyor.

Göztepe'nin Tarihi ve Değerli Koleksiyonlar

Müze, Göztepe'nin tarihine ışık tutan pek çok önemli eseri barındırıyor. Nazım Tomak'ın Türkiye'de eşine az rastlanan değerli oyuncak koleksiyonu da müzede taraftarların ziyaretine açıldı. Bu koleksiyon, kulübün tarihindeki önemli anıları ve başarıları günümüze taşıyor.

Mehmet Aydın'ın Vefatı

Göztepe tarihinin efsane kadrosunda yer alan Mehmet Aydın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Aydın, kulübün UEFA Avrupa Ligi'nin öncülü olan Fuar Şehirleri Kupası'nda ilk kez yarı finale çıktığı dönemin kadrosundaydı. Cenazesi, Tire Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan namazın ardından Tire Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Göztepe'nin Transfer Hamleleri: Ayberk Karapo Sesleri

Göztepe, Süper Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Brezilyalı sol bek Djalma Silva'nın ardından, Manisa Futbol Kulübü'nün 19 yaşındaki stoperi Ayberk Karapo'yu kadrosuna katmak için son aşamaya geldiği öğrenildi.

Sportif Direktör Ivan Mance, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ile iki kulüp arasında işbirliği yapılmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu. Ayberk Karapo'nun, Manisa FK'da gösterdiği performans ve Ümit Milli Takım'daki deneyimiyle Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği biliniyor.