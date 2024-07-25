Göztepe, Süper Lig'de iddialı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan ve Novatus Dismas Miroshi'yi kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile anlaşma aşamasında.

Mevcut kadroda değişiklikler

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ ile yollarını ayıran Göztepe, teknik ekibin kararı doğrultusunda Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı ve Kenneth Obinna Mamah ile de vedalaştı. Bu oyuncuların ayrılmasının ardından kadroda oluşan boşlukları doldurmak için yeni transferler yapıldı.

Yapılan transferler ve planlar

Göztepe, transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla önemli bir güç kazanmayı hedefliyor. Sol beke Djalma Silva, orta sahaya Isaac Solet, sağ beke Nazım Sangare, stopere Koray Günter, kaleye Ekrem Kılıçarslan ve yine stoper hattına Novatus Dismas Miroshi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, takımın dengeli ve güçlü bir kadro yapısına kavuşmasını sağladı.

Kuyru Matsuki ve Juan Silva transferleri

Göztepe'nin transfer gündeminde Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva bulunuyor. Bu oyuncularla ilgili görüşmelerde sona gelindiği ve transferlerin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi. Matsuki ve Silva'nın katılımıyla Göztepe'nin hücum ve orta saha hattında daha da güçlenmesi bekleniyor.