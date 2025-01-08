Ziraat Türkiye Kupası B Grubu heyecanı devam ediyor. Göztepe, gruptaki ilk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 13.00'te başlayacak olan mücadele, iki takım için de gruplardaki konumlarını belirlemede kritik öneme sahip.

Eksiklere rağmen Göztepe'nin hedefi galibiyet

İzmir temsilcisi Göztepe, 5. Tur'da Bucaspor 1928'i mağlup ederek gruplara yükselmişti. Takım, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kupada iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ancak Göztepe için işler kolay olmayacak; çünkü sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Takımın önemli isimleri Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet sakatlıkları nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Erzurumspor FK ise bu sezon kupada sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. 4. Tur'da Ayvalıkgücü'nü, ardından 5. Tur'da Sakaryaspor'u mağlup ederek gruplara kalan Erzurumspor, kendi sahasında avantajı lehine çevirmek istiyor. Teknik direktör Hakan Kutlu ve öğrencileri, Süper Lig hedefiyle paralel olarak kupada da ilerlemeyi amaçlıyor.

Maçın hakem kadrosunda Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun görev yapacak. Dursun'a yardımcı hakem olarak Süleyman Özay ve Nurettin Dinçer Demir eşlik edecek, dördüncü hakem ise Süleyman Bahadır olacak.