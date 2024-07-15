Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampında Charlton Athletic'e 3-1 yenilince taraftarların transfer beklentileri arttı. CEO Kerem Ertan, transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek taraftarların güvenmesini istedi.

Sport Republic şirketi

Göztepe taraftarları, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Charlton Athletic'e karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından kulübün transfer politikalarını eleştirdi. Sport Republic şirketinin yüzde 70 hissesine sahip olduğu Göztepe'de taraftarlar, kulübün daha iyi transferler yapması gerektiğini dile getirerek sosyal medyada seslerini duyurdu.

CEO Kerem Ertan’ın açıklamaları

Taraftarların yoğun tepkilerine kayıtsız kalmayan Göztepe CEO'su Kerem Ertan, transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ertan, "Bizlere geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan kadromuzu güçlendirmek, ait olduğumuz Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve teknik kadromuz bu süreci hassasiyet, titizlik ve hızla yürütmektedir" dedi.

Transfer stratejisi ve hedefler

CEO Kerem Ertan, taraftarların endişelerini anladıklarını ve bu sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Ertan, "Orta vadeli hedeflerimize ulaşmak için sabırlı olmalıyız. Taraftarlarımızdan biraz daha sabır ve güven bekliyoruz. Doğru oyuncuları bulmak ve takıma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.