Süper Lig’de bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacak olan Göztepe, önemli bir rahatlama yaşadı. Sarı kart sınırında bulunan orta saha oyuncusu Dennis ve stoper Heliton'un cezalı duruma düşmemesi, teknik ekibin yüzünü güldürdü. Kritik maç öncesi iki kilit ismin forma giyebilecek olması, takımda moral motivasyonu artırdı.

Öte yandan Göztepe, hücum hattını da güçlendirmek için harekete geçti. Brezilyalı forvet Emorson ile prensipte anlaşmaya varan İzmir ekibinin, oyuncuyla bu hafta resmi sözleşme imzalaması planlanıyor. Transferin tamamlanması durumunda Emorson’un önümüzdeki haftalarda takıma dahil olması bekleniyor.

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanı öncesi hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Teknik ekip, maçın stratejisi üzerinde yoğun mesai harcarken, oyuncuların fiziksel ve mental olarak en iyi durumda sahaya çıkması hedefleniyor. Zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlayan Göztepe, bu sezonki hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Kaynak: DHA