Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Stoilov’un raporu doğrultusunda iç ve dış transferde hamleler yapan sarı kırmızılılar, hücum hattı için rotasını Belçika ve Almanya’ya çevirdi. Dış transferde son olarak sol bek DjalmaSilva, sağ bek Nazım Sangare ve stoper Koray Günter ve orta saha oyuncusu Isaac Solet’i kadrosuna katıp güçlenen Göztepe, forvet hattına da Anwar El Ghazi’yi katıp ses duyurmak istiyor. Hücum hattında RomuloCardoso’nun da kiralık sözleşmesini uzatan İzmir temsilcisi, El Ghazi’yi de renklerine bağlamak için menajeriyle dirsek temasında. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması Göztepe’nin işini kolaylaştırıyor. Kariyerinde önemli kulüplerde ve ligler de boy gösteren Hollandalı futbolcu son olarak Almanya Ligi’nde Mainz forması giyiyordu. Alman ekibinde sadece 5 maça çıkabilen kanat oyuncusu gol atamadı ve sadece 1 asist yapabildi. Deneyimli oyuncu bir önceki sezon PSV Eindhoven'de 23 lig maçında 8 kez ağları sarstı.

Ayrılıklar 10’a çıktı

Yeni sezon planlamasında birçok futbolcuyla yolları ayıran Göztepe’de bir ayrılık daha yaşandı. Şu ana kadar Kenneth ObinnaMamah'ın yanı sıra BillalMessaoudi, MateuszLis, Atınç Nukan, Celil Yüksel, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Ensar Aksakal ve Tugay Gemicibaşı'yla da yollar ayrılmıştı. Geçen sezon kadroya katılan MameDiouf ile yolları ayıran sarı kırmızılılarda ayrılanların sayısı 10’u buldu. Geçen sezon çok büyük umutlarla Göztepe'ye transfer olan 36 yaşındaki Senegalli Diouf sadece 13 maça çıkabildi. 13 müsabakada 2 gol kaydeden deneyimli golcü ardından sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Göztepe’nin başka oyuncularla da yolları ayırmak istediği öğrenildi.