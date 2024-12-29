Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam eden Göztepe, 4 Ocak Cumartesi günü namağlup lider Galatasaray’a konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibe sakatlıklarla ilgili sevindirici haberler geldi.

Sakat oyuncular sahalara dönüyor

İlk yarının son haftalarında sakatlıklarla boğuşan Göztepe’de, golcü Juan Silva ve orta saha oyuncusu Ahmed Ildız’ın tamamen iyileştiği ve maça hazır oldukları açıklandı. Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş’in ise hızla iyileştiği ve özel maske ile oynayabileceği belirtildi. Ancak Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un Taha’yı riske etmeme ihtimali de bulunuyor.

Sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan forvet Kubilay Kanatsızkuş bireysel çalışmalarına başladı. Ancak uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Isaac Solet ve Datro Fofana’nın yerini doldurmak için ara transfer döneminde forvete 2 ve orta sahaya 1 takviye yapılması planlanıyor.

Transfer listesi belirlendi

Transfer çalışmalarında Güney Amerika ve Brezilya pazarına yoğunlaşan Göztepe’nin, Club Olimpia forması giyen golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez ve Fluminense’den Brezilyalı forvet John Kennedy ile ilgilendiği öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, yeni transferlerin kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Manisa FK ile özel maç

Göztepe, ikinci devre hazırlıkları kapsamında yarın 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile özel bir karşılaşma oynayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak mücadele taraftara kapalı gerçekleştirilecek.