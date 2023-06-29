SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe imza şova başladı. Transfer döneminde ilk olarak Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Altınordu'da top koşturan sol bek Ali Dere'yi de resmen kadrosuna dahil etti. Göztepe, Ali ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kurban Bayramı'nda üst üste transferleri resmileştiren Göztepe'de takviyelerin devam edeceği bildirildi. Konyaspor'da futbola başlayan 30 yaşındaki sol bek, Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve Altınordu'da oynadı. Ali Dere geçen sezon Altınordu formasıyla 33 1'inci Lig maçına çıktı. Toplam 2798 dakika süre alan deneyimli futbolcu, Altınordu ile küme düşme üzüntüsü yaşadı.