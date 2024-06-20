Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet’i kadrosuna katacak. Son olarak Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya forması giyen 22 yaşındaki Solet'le her konuda anlaşma sağladı. Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan Solet'in en kısa sürede İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da çok istediği oyuncu, Fransa'nın Reims takımında futbola başladı. Yine Fransa'da Poissy takımında oynayıp Romanya'da Spartac Bükreş'te top koşturan oyuncu, geçen sezon Slavia Sofia'da 21 maça çıkıp 4 gol attı.

Romulo ile sözleşme uzatıldı

Ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 2002 doğumlu forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.