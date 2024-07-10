Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı.

Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, Ekrem'i kadrosuna dahil etti. Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi 2022-2023 sezonunda da Göztepe'de kaleyi korumuştu.

Göztepe'nin Ekrem'in yanı sıra bir kaleci daha alacağı kaydedildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Klıçarslan, Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev aldı.