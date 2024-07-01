Konak Belediyesi, Göztepe Kadınlar Birliği Parkı'nda yer alan Kent Kitaplığı, her yaştan okur için ideal bir merkez haline geldi. Üyelik sistemi ile işleyen bu kitaplık, geniş bir kitap yelpazesi ve sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Her yaştan okura uygun

Konak Belediyesi'nin girişimiyle açılan Göztepe Kent Kitaplığı, her yaştan okurun ilgi odağı haline geldi. Hafta içi her gün 09.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren kitaplık, yaz aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üyelik sistemi ve hizmetler

Kitaplığın üyelik sistemiyle 3.010 aktif üyesi bulunuyor ve bu sayı sürekli artıyor. Üyeler, "Al götür, oku getir" prensibiyle istedikleri kitapları ödünç alıp 15 gün içinde iade edebiliyorlar. Yaklaşık 6.000 kitaplık koleksiyonları arasında masal kitaplarından romanlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Ayrıca kitap bağışları da kabul ediliyor ve sürekli güncellenen raflar, her okuma zevkine hitap ediyor.

Kitaplık, öğrencilerin ders çalışma alanı olarak da kullanılırken yaz tatillerinde çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği bir merkez haline geliyor. Yetişkinler ise kitaplar üzerine sohbet edip yeni dostluklar kurmanın keyfini çıkarıyorlar.