Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başlarken kadroda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Danimarkalı stoper Lasse Nielsen ile yolların ayrılması gündemde. Geçen sezon Göztepe'de genellikle yedek kulübesinde oturan ve 18 maçta forma giyen Nielsen, 1 gol kaydetti.

Geçen sezon İsveç'in Malmö takımından transfer edilen ve Göztepe'de 18 maçta forma giyen Nielsen, ülkesinden gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi 1 yıl daha süren Nielsen'in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacak.

Savunma yeniden yapılanıyor

Göztepe, stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu'yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi. Bu transferler, Nielsen'in takımdan ayrılması durumunda savunmadaki eksikliği kapatmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi devam eden Nielsen'in bonservis bedelini düşürerek transferin gerçekleşmesini kolaylaştıracak.