Göztepe’den yapılan açıklamada, “1997 doğumlu hücum oyuncusu Billal Messaoudi ve kulübü Kortrijk ile oyuncunun 30 Haziran 2024’e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Billal Messaoudi’ye Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Son olarak Belçika ekibi Kortrijk’te forma giyen Messaoudi’nin Belçika Pro Lig kariyerinde 50, Cezayir 1'inci Lig kariyerinde ise 45 maç bulunuyor. Cezayirli futbolcu geçen hafta İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelmesine rağmen vizesi olmadığı için geri gönderilmişti.

