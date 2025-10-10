Göztepe’nin Beninli 10 numarası Junior Olaitan, sakatlığı sonrası Alanyaspor maçında sahalara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, son iki haftada takımdan ayrı kalmıştı.
Olaitan’ın Sakatlık Süreci
Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Olaitan, Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemedi. Hızla iyileşen oyuncu, milli arada Benin Milli Takımı kampına katıldı.
Göztepe kulübü, milli takımlara giden Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi hakkında açıklama yaparken, Olaitan’la ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Milli takım dönüşünün ardından Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.
Olaitan’ın Performansı
Yaz döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble’dan transfer edilen 23 yaşındaki Olaitan, sarı-kırmızılı formayı 6 maçta giydi. Tüm maçlara ilk 11’de başlayan oyuncu, 1 gol kaydetti. Tekniği ve hızıyla taraftarın beğenisini kazanan Olaitan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
