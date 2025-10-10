Sultanlar Ligi’nde İzmir rüzgarı: Göztepe ve Aras Spor çeyrek finalde!

Akyazı’da feci kaza: 2 jandarma şehit oldu

İzmir’de kan donduran cinayet: Üç ölü, 18 yıl ceza

Güllü'nün ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları belli oldu

Yaz döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble’dan transfer edilen 23 yaşındaki Olaitan, sarı-kırmızılı formayı 6 maçta giydi. Tüm maçlara ilk 11’de başlayan oyuncu, 1 gol kaydetti. Tekniği ve hızıyla taraftarın beğenisini kazanan Olaitan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe kulübü, milli takımlara giden Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi hakkında açıklama yaparken, Olaitan’la ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Milli takım dönüşünün ardından Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.

Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Olaitan, Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemedi. Hızla iyileşen oyuncu, milli arada Benin Milli Takımı kampına katıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.