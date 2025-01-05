Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda namağlup lider Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın hakem kararlarına yönelik tepkisini resmi olarak dile getirmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracak. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen ile Onursal Başkan Mehmet Sepil’in yarın saat 10.00’da TFF’nin Riva’daki merkezine giderek Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve diğer yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede, Galatasaray maçındaki tartışmalı hakem kararlarının yanı sıra Türk futbolundaki genel sorunların da masaya yatırılması bekleniyor.

Adaletli yönetim isteniyor

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin hakem yönetiminde adaletli bir yaklaşım talebi olacağı ifade edildi. Göztepe yönetiminin, maçlarda tarafsızlığın sağlanması ve hakemlerin performanslarının iyileştirilmesi adına somut adımlar atılmasını isteyeceği bildirildi. Galatasaray karşılaşmasında özellikle VAR incelemelerine ilişkin şikayetlerini dile getiren sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbolundaki hakem kararlarının tüm takımlar için eşit standartlarda olması gerektiğini vurguluyor.