

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor karşısında golsüz berabere kalan Göztepe, önümüzdeki cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı iç saha maçına sol bek Djalva Silva’nın yetişip yetişmeyeceğini merakla bekliyor. Antalya’daki mücadelede aşırı sıcak nedeniyle kas spazmı yaşayan Silva’nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Silva’nın sağlık durumu

Antalya deplasmanında sakatlık geçiren Brezilyalı sol bek Djalva Silva’nın MR’ının çekileceği ancak bu durumun onun Fenerbahçe maçında oynamasına engel teşkil etmeyeceği bildirildi. Silva’nın, aşırı sıcak havanın etkisiyle yaşadığı kas spazmının ardından iyileşme süreci hızla ilerliyor. Göztepe, Silva’nın maça hazır durumda olmasını bekliyor.

Transferde ilk hamle

Göztepe, Süper Lig öncesi transfer döneminde ilk hamlesini gerçekleştirmiş ve 29 yaşındaki Djalva Silva’yı AEL Limassol'dan kadrosuna katmıştı. Silva’nın, transfer sonrası takımda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ancak, Antalya maçındaki sakatlığı, Silva'nın takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.