Süper Lig’de milli araya 16 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde son iki yılda büyük bir dönüşüm yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Stoilov’un göreve geldiği 2023-2024 sezonunun 13. haftasından bu yana istikrarlı bir grafik çizerek hem Süper Lig’e yükseldi hem de devler arenasında adından söz ettirmeye başladı.

İlk sezonda Süper Lig, ikinci sezonda istikrar

Göreve geldiği ilk yılında Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan tecrübeli teknik adam, 2024-2025 sezonunda takımı ligi 8. sırada bitirerek Avrupa kupaları hedefinin sinyalini vermişti.

Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 50 yıl aradan sonra yarı finale çıkan Göztepe, 2025-2026 sezonuna da müthiş bir başlangıç yaptı.

Bulgar teknik adam yönetiminde ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup olarak milli araya girdi.

1.81 puan ortalamasıyla zirve çizgisi

Disiplinli futbol anlayışıyla tanınan Stoilov’un Göztepe’si, 8 haftada yalnızca 2 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Bulgar çalıştırıcı, toplam 74 maçta 1.81 puan ortalaması yakalayarak hem Göztepe hem de Süper Lig tarihinde dikkat çekici bir performansa imza attı.

Genç futbolcular için büyük şans

Stanimir Stoilov’un en çok öne çıkan yönlerinden biri de genç futbolculara verdiği önem oldu.

Teknik adam, altyapıdan yetişen ve 20+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig’e transfer olan Romulo’nun gelişiminde büyük pay sahibi.

U19 takımına transfer edilen Nijeryalı orta saha Anthony Dennis’i kısa sürede A takıma kazandıran Stoilov, Göztepe’nin “yetiştirici kulüp” vizyonuna da katkı sağladı.

“Disiplin, sistem ve istikrar”

Kulüp kaynaklarına göre, Stoilov’un başarı formülünün temelinde “disiplin, sistem ve istikrar” ilkeleri yer alıyor.

Takım savunmasına verdiği önem, oyuncuların kondisyon seviyesi ve saha içi dengesiyle Göztepe, Avrupa’nın en iyi savunma takımlarından biri olarak gösteriliyor.

Avrupa hedefi yeniden masada

2025-2026 sezonuna yenilgisiz başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov’un liderliğinde Avrupa kupaları bileti hedefini yeniden gündeme aldı.

Göztepe yönetimi, Stoilov’la yapılan sözleşmenin uzun vadeli projelerle destekleneceğini belirtiyor.