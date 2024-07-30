Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselip taraftarını mutlu eden Göztepe’de yönetim aynı başarıyı transferde gösteremeyince tepki gördü. Sarı kırmızılı takımda dümende bulunan Ankersen ve ekibinin her toplantıda yıldız isimlerden çok gelecek vadeden isimlere yöneleceğini söylemesi huzursuzluk yaratmıştı. Bunun yanında tecrübeli isimleri de kadroya katması beklenen sarı kırmızılıların taraftarı mutlu edecek hamleler yapmaması sosyal medyada Göz Göz sevdalılarını isyan ettirdi.

İzmir ekibinde bugüne kadar kaleci Ekrem Kılıçarslan, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter, stoper Novatus Dismas Miroshi, sol bek Djalma, orta saha Isaac Solet ile sözleşme imzalanmıştı. Ne getirilen genç isimler, ne de tecrübeli oyuncular beklentiyi karşılamadı. Üzerine bir de Southampton’ın kaleci Lis’i Göztepe’ye tekrar kiralık vermek istememesi ipleri iyice gerdi. Polonyalı oyuncudan para kazanmak isteyen yönetimin tavrı tepki topladı. Sosyal medyada taraftarlar, “Bugün de size transfer haberi veremedik, “Ne zaman beklediğimiz oyuncular gelecek?”, “Burası Göztepe haberiniz olsun” gibi paylaşımlar yapıp sesini duyurmaya çalıştı.

Slovenya kampının tamamladıktan sonra Urla Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren oyuncuların yanında bulunan yönetim sessizliğini devam ettiriyor. Hazırlık maçlarında yeterli bir performans gösteremeyen takıma nasıl bir strateji ile takviye yapacakları merak konusu oldu. Öte yandan stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu’yu dahil eden sarı-kırmızılı yönetimin de 1 yıl daha sözleşmesi süren Nielsen’in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Geçen sezon İsveç’in Malmö takımında Göztepe’ye gelen Danimarkalı 18 mücadelede forma giydi. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Nielsen 1 kez de fileleri sarstı.