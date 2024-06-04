Daha önce İngiliz ekibi Southampton'ın Fransız golcüsü Sekou Mara'yla ilgilendiği belirtilen sarı-kırmızılılar, son olarak Mathias Oyewusi'yi de listesine ekledi.

Son olarak Fransa Lig 2 takımı Valenciennes'te forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için girişimlere başlandı. Valenciennes'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oyewusi'nin de Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Sezona Zalgiris takımında başlayan oyuncu, takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarına çıkmıştı. Oyewusi, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Zalgiris'te temsilcimiz Galatasaray'a karşı görev yapıp 1 de gol atmıştı.