SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin geçen sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi. Gambiyalı oyuncuyla görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Göztepe'nin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı. Sarı-lacivertlilere 2 sezon önce Rusya'nın Rostov takımından gelen Sowe, toplamda Süper Lig'de 22 gol attı. Kariyerinde İtalya'da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk'ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan'da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı'nda forma giydi.

Trendyol Süper Lig'de transferde gaza basan Göztepe'de yeni bir isim daha gündeme geldi. İlk transferi Djalma Silva'yı geçtiğimiz günlerde duyurarak hızlı bir başlangıç yapan Göz- Göz, şimdi de Antalyaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'ye kanca attı. Sarı-kırmızılı ekip, Güney ekibinden alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle geçtiğimiz gün ayrılık kararı alan Kosovalı oyuncuyla temasa geçecek. Bu sezon 33 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Zymber Bytyqi ile menajeri kananıyla irtibata geçilip maddi şartları sorulacak.