Süper Lig’de pazar günü sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Bir yandan saha içi başarısına odaklanan sarı-kırmızılılar, diğer yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilya’nın Athletico Paranaense takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet Emersonn ile söz kesen İzmir temsilcisi, yabancı kontenjanını boşaltmak için harekete geçti.

Fofana ile vedalaşma kararı

Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Göztepe, sezon başında İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığı Datro Fofana ile yollarını ayırıyor. 15. haftada Adana Demirspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli forvet, kısa sürede kritik katkılar sağladı. Ancak bu sakatlık sonrası oyuncunun resmi olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Emersonn Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Antalyaspor maçına kadar Emersonn ile sözleşme imzalanması planlanıyor. Brezilyalı genç oyuncu, Göztepe’nin hücum hattını güçlendirme amacı taşıyor. Teknik ekibin hedefi, Emersonn’u en kısa sürede sahaya çıkarabilecek duruma getirmek.

Fofana’nın kritik golleri hafızalarda

Göztepe taraftarı, Fofana’nın bu sezon attığı kritik golleri ile Fildişili oyuncuyla bağ kursa da, sakatlık bu bağı erken kopardı. Sivasspor karşısında 90+4’te attığı galibiyet golü ve Beşiktaş deplasmanında 82. dakikada bulduğu golle maçı 3-2’ye getirmesi hafızalara kazındı. Beşiktaş’a karşı alınan 4-2’lik galibiyette Fofana’nın performansı büyük rol oynadı.

Antalyaspor maçı kadrosu şekilleniyor

Sarı kart cezalısı olan Romulo’nun yokluğunda Göztepe’nin gol umutları Juan ve Tijanic olacak. Emersonn’un ise Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. İzmir ekibi, yeni transferleriyle gücüne güç katarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.