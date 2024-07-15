Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarında taraftarlarının beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. İlk hazırlık maçında alınan mağlubiyet ve transferlerdeki yavaşlık, taraftarları endişelendirdi.

Kerem Ertan: "Çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin CEO'su Kerem Ertan, taraftarların tepkilerine kayıtsız kalmayarak bir açıklama yaptı. Ertan, "Bizlere geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan kadromuzu güçlendirmek, ait olduğumuz Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmak, orta vadeli hedeflere ulaşmak için başkanımız ve teknik kadromuzun çalışmaları hassasiyet, titizlik ve hız ile yürütmekte olduğuna lütfen inanın ve güvenin" dedi.

Stephen Odey transferinde sona gelindi

Şu ana kadar sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna katan Göztepe, Nijeryalı forvet Stephen Odey için çalışmalarını hızlandırdı. Danimarka'nın Randers takımında forma giyen 26 yaşındaki forvetle prensipte anlaşmaya varıldığı ve teklifin iletildiği bildirildi. Geçen sezon Randers takımında 34 resmi maça çıkan Odey, 4 gol kaydetti.