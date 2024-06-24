Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un isteği üzerine, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer çalışmaları hız kazandı

Göztepe, dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sağ bek Nazım Sangare ve orta saha Isaac Solet ile prensipte anlaştı. İç transferde ise İsmail, Kubilay, Doğan ve Dennis ile mukavele uzattı.

Ümit Akdağ transferinde son durum

Göztepe'nin Ümit Akdağ için Alanyaspor ile bu hafta masaya oturacağı öğrenildi. Teknik direktör Stoilov'un defansın jokeri olarak kullandığı Ümit Akdağ, Göztepe'de oynamaya sıcak bakıyor. Ümit'in de kulüplerin anlaşmasını beklediği ve yeni sezonda da Göztepe'de forma giymek istediği belirtildi.

Ümit Akdağ'ın performansı

Geçen sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ümit Akdağ, 25 lig maçında görev aldı. Daha çok stoper olarak görev yapan Ümit, İsmail'in sakatlığı nedeniyle sol bekte de forma giydi. Gösterdiği başarılı performans sonrası Romanya U21 Milli Takımı'na seçilen Ümit, 25 maçta 3 gol atarak hücuma da destek sağladı.