Süper Lig'e yeni sezona hazırlanan Göztepe'de, yabancı oyuncuların kaderi bu hafta netlik kazanacak. İsveçli orta saha Pascal Lundqvist ve Nijeryalı golcü Obinna Mamah'ın takımdan ayrılacağı veya kalacağı henüz belli değil.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un iskelet kadronun dağılmasını istemediği ve kaleci Meteusz Lis, stoper Heliton ve golcü Romulo ile yola devam etmek istediği bildiriliyor.

Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımından transfer edilen Lundqvist'in Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 sezondur Göztepe forması giyen Mamah'ın da 2025 yılına kadar mukavelesi sürüyor.