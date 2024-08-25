Süper Lig'de ilk 3 maçında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalan Göztepe'de altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la ipler kopma noktasına geldi. Önceki hafta oynanan olaylı Fenerbahçe maçında takım yedek başlayan ve arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddiası ortaya atıldı. Bu hareketin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartıştığı ve Bulgar çalıştırıcının bu hareketi kabul etmediği öğrenildi. Cuma günkü oynanan Alanyaspor karşılaşmasında kadroya alınmayan Yalçın Kayan'ın takımdan ve teknik direktörden özür dilemediği takdirde kadro dışı kalacağı ifade edildi. Bu yaşanan olaydan sonra Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ise 25 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

Stoilov karar verecek

Göztepe yönetiminin ise aceleci davranmadığı öncelikle teknik direktör Stanimir Stoilov ile konuşacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Yalçın'ı affetmesi durumunda tekrardan takıma katılacağı ileri sürüldü. Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yalçın'ın satılması durumunda kulübün yaklaşık 2 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor. Geçmiş dönemde de taraftar ile birçok sorun yaşayan ve protesto edilen Yalçın Kayan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.