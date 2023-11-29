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Geçen sezondan bu yana performansıyla takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Tuzlaspor müsabakasında iki gol atarak taraftarın gönlüne taht kurdu. Süper Lig'de küme düşülen dönemde tribünlerin tepkisini çeken ve birçok maçta ıslıklanan Yalçın, her şeye rağmen formasına küsmedi. Takım kaptanlığı da yapan Yalçın Kayan, gösterdiği mücadele ile taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başardı.



Sarı-kırmızılı futbolseverler de yaşanılan kötü anıları bir kenara bırakıp deneyimli oyuncuya destek vermeye başladı. Tribünlerle barışıp işine odaklanan Yalçın her geçen hafta performansının üzerine koydu. Tuzlaspor galibiyetinin baş mimarı olan oyuncu, 90 dakika bitiminde tribünlere koşarak taraftarlarla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı ve tezahüratlar yaptı. Yalçın, bu sezon 13 maçın tamamında forma giyen iki isimden biri oldu. Kaleci Lis'le birlikte hiç maç kaçırmayan Yalçın Kayan, yeni teknik patron Stanimir Stoilov'un da gözüne girdi.