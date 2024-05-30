İç transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılar da değişim devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurup adından söz ettirmeyi hedefleyen Göztepe takımda düşünmediği isimlerle yolları ayırıyor. Southampton ile Leeds United arasında oynanan Championship Play-Off Final karşılaşması için Göztepe yönetimiyle Londra'ya giden ve kurmaylara takımda kalmaya sıcak batığını belirten kaptanlardan Atınç Nukan’la yollar resmen ayrıldı. Bu sezon 23 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, Stanimir Stoilov döneminde fazla forma şansı bulamadı. Heliton’un da takıma katılmasıyla yedek kulübesinden kurtulamayan 1.96 dev stoper toplam bin 418 dakika forma şansı yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk golünün sahibi olan Fıratcan Üzüm’e de veda ettiğini duyurdu. Ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ederek kulüpten ayrıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "2023-2024 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hedef Yusuf Erdoğan

Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Göztepe Süper Lig tecrübesi yaşamış futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Adana Demirspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı da listesine aldığı iddia edildi. Oyunun her bölgesinde forma giyebilen yıldız futbolcu konusunda ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında. Bu sene Adana Demirspor’da 40 maça çıkan tecrübeli oyuncu 7 gol 4 asistle katkı verdi.

Gözler Portekiz’e çevrildi

AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan Göztepe, bir sonraki transferi için rotayı Portekiz’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Rio Ave forması giyen Jorge Samuel Figueiredo’ya (Joca) kancayı taktı. Sağ kanadı sağlama almak isteyen Göz-Göz bu bölgeyi Joca ile doldurmak için kolları sıvadı. Bu sene Rio Ave’de 30 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek futbolcuya bonservis ödemeden kadroya katmayı düşünüyor.