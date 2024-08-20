Süper Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Antalyaspor ve Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile berabere kalıp 2 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de yeni transferlerin performansı beğeni topladı. Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve yoğun baskı sonucu 2 gol atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda iç sahada ilk kez forma giyen Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet, Dismas Miroshi, Malcom Bokele ve Juan Silva gelecek adına umut verdi.

Daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla Süper Lig'de boy gösteren tecrübeli stoper Koray Günter 68'inci dakikada Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında umutlandıran golü kaydetti. Defansta da güven veren Koray başarılı bir 90 dakika çıkardı. Göz-Göz'ün son transferi Brezilyalı forvet Juan Silva ise ayağının tozuyla çıktığı ilk karşılaşmada asist yaptı. Maçtan bir gün önce Sau Paulo takımından İzmir'e getirilen Juan, 90+6'ncı dakikada Romulo'ya asist yaptı. Yine sahada 90 dakika kalan sol stoper Miroshi de güçlü fiziği ve hamleleriyle savunmada etkili oldu. Sol bek Djalma ile orta saha Solet, Fenerbahçe müsabakasında diri bir görüntü sergilerken, oyuna sonradan giren stoper Bokele de tam not almayı başardı.