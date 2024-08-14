Bu anlamlı formayı, ünlü Göztepeli aktör Rıza Kocaoğlu gururla taşıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün tarihini ve efsanelerini onurlandıran bu formaya büyük bir ilgi gösteriyor.

100. Yıla özel tasarım

1925 yılında kurulan Göztepe, 100. yıl kutlamalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda hazırlanan özel forma, kulübün ilk kadroları ve efsane futbolcularının izlerini taşıyor. Göztepe, yaptığı açıklamada, "Kurucularımıza, efsanelerimize, Göztepe’mizi var eden her bir mihenk taşına olan saygımızla… Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane! 1925'ten beri İzmir'iz biz şerefle!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig’deki İzmir temsilcisi Göztepe, bu sezon ilk iç saha maçında güçlü rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve ekibi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında aldığı 1-1’lik beraberliği yakından takip etti. Göztepe, bu kritik karşılaşmaya büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor.

Yeni transferler yolda

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Fransa’nın Bordeaux takımından Kamerunlu stoper Malcom Bokele ile anlaşma sağladı. Bokele’nin resmi imzasının kısa süre içinde atılacağı belirtilirken, golcü ve kaleci transferlerinin ise Fenerbahçe maçı sonrasına bırakılacağı öğrenildi.

Taraftarlar heyecanla bekliyor

Göztepe taraftarları, hem 100. yıl forması hem de sezonun ilk iç saha maçı için büyük bir heyecan içinde. Özellikle Rıza Kocaoğlu’nun tanıttığı formanın satışa sunulması, Göztepe’ye olan bağlılığı bir kez daha ortaya koyacak gibi görünüyor. Göztepe, bu özel formayla sahada boy gösterdiğinde, taraftarlar da tribünlerde coşkulu bir şekilde takımlarını destekleyecek.