Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, sağ bek Nazım Sangare ve defans oyuncusu Koray Günter'i kadroya dahil etti.

Transfer çalışmaları hız kazandı

Göztepe, Süper Lig'e iddialı bir kadro kurma yolunda önemli adımlar attı. Kulüp, sağ bek Nazım Sangare ve defans oyuncusu Koray Günter ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Nazım Sangare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir mukavele yapıldı. Diğer yandan Koray Günter, İtalya'nın Hellas Verona takımından kiralandı.

Nazım Sangare

Nazım Sangare, futbol kariyerine Almanya'da Borussia Mönchengladbach altyapısında başladıktan sonra Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf ve Osnabrück gibi kulüplerde forma giydi. 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Nazım, burada gösterdiği performansla Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi. Geçen sezonu Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla geçiren Nazım, 29 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Koray Günter

Koray Günter ise futbol hayatına Borussia Dortmund altyapısında başladıktan sonra Galatasaray'da profesyonel kariyerine devam etti. Deneyimli stoper, Galatasaray'da 2013-2018 yılları arasında forma giydi ve daha sonra İtalya'da Serie A deneyimi yaşadı. Göztepe'de yeni bir başlangıç yapacak olan Koray Günter'in tecrübesi takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.