İlk yarıda 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 90+6'daki Romulo'nun golüyle 2-2 eşitlikle tamamlayan Göztepe, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Evinde Mağlubiyeti Unuttu

Göztepe, 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından, iç sahada oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süre zarfında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden İzmir ekibi, Süper Lig'deki bu seriyi devam ettirerek evinde kaybetmemeye devam ediyor. Kocaelispor maçından sonra, Gürsel Aksel Stadı'nda Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay, Boluspor, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği’ni yenen Göztepe, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe Karşısında Heyecan Dolu Bir Geri Dönüş

Göztepe’nin Süper Lig’deki ilk iç saha maçında karşılaştığı Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde önemli bir mücadele sundu. İlk yarıda 45+1 ve 45+6'da yediği gollerle 2-0 geride kalan Göztepe, ikinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alarak maçı 2-2’ye getirmeyi başardı. 68. dakikada Koray Günter'in attığı gol ile umutlanan Göztepe, 90+6'da Romulo'nun şık golü ile maçı eşitledi.

Göztepe’nin Fenerbahçe karşısındaki ilk iç saha maçında yeni transferler önemli rol oynadı. Golleri Koray Günter atarken, asist ise bir diğer yeni transfer Juan’dan geldi. Bu sezon kadroya katılan Djalma, Miroshi, Koray Günter, Isaac Solet, Juan ve Bokele ilk kez taraftarlarının önünde forma giyerken, Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı.

Grady Diangana'dan Yeni Transfer Hamlesi

Yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich forması giyen 26 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusu Grady Diangana’yı gündemine aldı. Stanimir Stoilov’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Diangana için resmi teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon Championship’te 38 maça çıkan Diangana, 7 gol ve 8 asist ile dikkat çekmişti. Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alan oyuncunun, Süper Lig’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.