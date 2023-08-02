Göz-Göz'ün gollerini 54'üncü dakikada Loue, 60'ıncı dakikada Furkan, 63'üncü dakikada Diouf, 68'inci dakikada penaltıdan Palmer, 72'nci dakkada Ngalina, 80'inci dakikada Tijanic ve 89'uncu dakikada Taha attı. Bu karşılaşmayla İtalya kampını tamamlayan Göztepe, kampta alt liglerden rakiplerle karşılaşıp daha önce FC Legnago Salus'u 1-0 yenerek, U.S. Cremonese ile 1-1 berabere kalmıştı.

BATUHAN GİTTİ, EGE PROFESYONEL OLDU

Göztepe transferde Batuhan Kırdaroğlu'nu Ankaraspor'a satarken, altyapıdan Ege Yıldırım'ı ise profesyonel yaptı. Sarı-kırmızılıların 2019 yılında Pendikspor'dan alarak Menemen FK, Altınordu ve Serik Belediyespor'a kiralık gönderdiği 23 yaşındaki Batuhan'la ilgili, "Oyuncumuz Batuhan Kırdaroğlu'nun Ankaraspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Batuhan'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Göztepe, 10 yaşından bu yana altyapıda forma giyen 16 yaşındaki Ege Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzalandığını da duyurdu. Göztepe'nin gençlerinden Furkan Malak ise U19 Milli Takım'ın 6-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampına çağrıldı. Ligin ilk haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak İzmir temsilcisinde taraftarın merakla beklediği kombineler bin 100 TL ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.