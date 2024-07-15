Göztepe’de transfer çalışmaları devam ederken yolların ayrıldığı oyuncular farklı takımlarla temaslarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Mame Diouf gönderilen isimler arasındaydı. Senegalli futbolcunun Sakaryaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Göztepe taraftarının kardeş kulüplerinden yeşil siyahlıların 36 yaşındaki futbolcunun işini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Geçen sezon çok büyük umutlarla Göztepe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu Senegalli Diouf kötü bir performans gösterip sadece 13 maça çıkabildi. 13 karşılaşmada 2 gol kaydeden yıldız oyuncu ardından yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı.