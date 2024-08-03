Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye açık oynanan müsabakaya ev sahibi ekip Ekrem - Nazım, Koray, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Solet, Yalçın, Kubilay, Romulo ilk 11'iyle çıktı. Konuk takım Kayserispor ise Bilal - Ramazan, Attamah, Arif, Gökhan, Baran Ali, Mehmet Eray, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Göztepe, maçın 8. dakikasında Romulo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 63. dakikada yine Romulo'nun bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı.
Stoilov rahatsızlığı nedeniyle yok
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamadı. Takımı yardımcı antrenörler yönetti.
Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye açık oynandı ve taraftarlar takımlarını desteklemek için tribünlerde yer aldı.