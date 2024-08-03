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Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye açık oynandı ve taraftarlar takımlarını desteklemek için tribünlerde yer aldı.

Göztepe , maçın 8. dakikasında Romulo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 63. dakikada yine Romulo'nun bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye açık oynanan müsabakaya ev sahibi ekip Ekrem - Nazım, Koray, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Solet, Yalçın, Kubilay, Romulo ilk 11'iyle çıktı. Konuk takım Kayserispor ise Bilal - Ramazan, Attamah, Arif, Gökhan, Baran Ali, Mehmet Eray, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken ilk 11'iyle sahada yer aldı.

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