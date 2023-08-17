Sarı-kırmızılılar alınan yenilginin ardından 3 transferi resmen bitirdi. İlk olarak Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi'yi renklerine bağlayıp daha sonra Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm transferini resmileştiren Göztepe, son olarak da Ahmed Ildız'ı açıkladı.

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Fıratcan ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan Göz-Göz, Ahmed'le de 1 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele yaptı. Bonservisi Alanyaspor'da olup son olarak Pendikspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmed, geçen sezona Eyüpspor'da başladı. Sezonun ikinci devresinde Pendikspor'a kiralanan Ahmed, iki takımda toplam 31 maça çıkıp 4 gol attı. Rapid Wien'de yetişen orta sana oyuncusu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da top koşturdu.