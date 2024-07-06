Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan İzmir ekibi, şimdi de İngiltere'deki oyunculara odaklandı.

Sekou Mara için girişimler hızlandı

Göztepe, daha önce ilgilendiği Southampton'ın Fransız forveti Sekou Mara için girişimlerini hızlandırdı. Genç yetenek, Göztepe'nin hücum hattına büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahip. Sekou Mara, genç yaşına rağmen etkileyici performansıyla dikkat çekiyor ve Göztepe'nin forvet hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Jason Lokilo transferi için hazırlıklar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kanat oyuncusu Jason Lokilo da Göztepe'nin radarında. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı 25 yaşındaki hücum oyuncusu için İzmir ekibi, Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Jason Lokilo'nun Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz kulübü Vizela'ya kiralanan Lokilo, Süper Lig'de daha önce İstanbulspor'da forma giymişti.

Jason Lokilo'nun kariyeri

Jason Lokilo, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'da 16 karşılaşmada 4 gol atıp, 3 asist yaparak dikkat çekti. Lokilo, kariyerinde Crystal Palace, Lorient, Rotterdam, Vizela, İstanbulspor, Hull City, Gornik Leczna ve Doncaster Rovers kulüplerinde görev yaptı. Göztepe'nin Lokilo'yu kadrosuna katmak istemesi, hücum hattında önemli bir güç kazanmasını sağlayabilir.

Göztepe'nin transfer stratejisi

Göztepe, yeni sezonda Süper Lig'de başarılı olabilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiltere'den transfer etmeyi planladığı Sekou Mara ve Jason Lokilo, takımın hücum gücünü artıracak önemli isimler arasında yer alıyor. Göztepe yönetimi, bu transferlerle Süper Lig'de üst sıraları hedefliyor.