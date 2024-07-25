Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Belçika'nın Zurte Waragem takımından Tanzanyalı stoper Novatus Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Japon orta saha Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile prensipte anlaştı. Göztepe, şimdi de Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Portekizli oyuncu Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Mourinho Crespo'yu kadroda düşünmüyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan 27 yaşındaki Miguel Crespo, Göztepe'nin transfer listesine eklendi. Göztepe yönetimi, Crespo'nun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini talep etmeyi planlıyor. Crespo, geçtiğimiz sezon devre arasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımına kiralanmıştı.

Slovenya kampı tamamlandı

Göztepe, Novatus Miroshi'nin yanı sıra Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile de prensipte anlaştı. Slovenya kampını tamamlayan Göztepe, kamp sürecinde Charlton Athletic'e 3-1, NK Istra'ya 2-1 yenilirken, Fehervar ile 2-2 berabere kaldı ve Luton Town'u 3-2 yendi.