İki sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Göztepe, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla dört yeni oyuncu transfer ederek dikkat çekti.

İlk transfer Brezilyalı sol bek Djalma Silva

Göztepe'nin dış transferdeki ilk hamlesi, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva oldu. Silva, hızı ve savunmadaki sağlam duruşu ile dikkat çekiyor. Bu transferle birlikte savunmanın sol kanadında önemli bir güç kazanan Göztepe, taraftarlarına umut veriyor.

Defansif orta saha Isaac Solet

Savunma hattının ortasına yapılan bir diğer önemli transfer, Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından kiralanan Orta Afrikalı defansif orta saha oyuncusu Isaac Solet oldu. Solet, dinamik yapısı ve top kapma yetenekleri ile orta sahada güven verecek.

Yerli transferler Nazım Sangare ve Koray Günter

Göztepe, savunma hattını sadece yabancı oyuncularla değil, yerli oyuncularla da güçlendirdi. Sağ bek pozisyonuna Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve stoper pozisyonuna ise Koray Günter'i transfer eden İzmir ekibi, yerli oyuncuların tecrübesiyle savunmada sağlam durmayı hedefliyor.

Kaleci arayışı sürüyor

Göztepe, savunma hattını güçlendirdikten sonra şimdi ise kaleci transferine odaklanmış durumda. Southampton'dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alamayan sarı-kırmızılılar, yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Göztepe'nin kaleci pozisyonuna yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

Göztepe taraftarında büyük beklenti

Yeni transferlerle birlikte Süper Lig'e güçlü bir dönüş yapmayı hedefleyen Göztepe, taraftarlarında büyük bir heyecan ve beklenti yarattı. Yeni sezonda savunma hattının performansı, İzmir ekibinin ligdeki başarısında belirleyici rol oynayacak.