Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Göztepeli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak büyük bir başarıya imza attı. Mehmet Ayberk Koşak, ilk gün yer, kulplu beygir ve halkada finale kalıp genel tasnifte ikinciliği elde ederek ilk madalyasını aldı. Koşak, ikinci gün ise kulplu beygirde Türkiye şampiyonu, yer ve halkada ise üçüncülüğü elde edip toplamda 4 madalyaya ulaştı.

Mehmet Ayberk Koşak'ın performansı

Mehmet Ayberk Koşak, şampiyonanın ilk gününde gösterdiği performansla yer, kulplu beygir ve halka kategorilerinde finale kalarak genel tasnifte ikinciliği elde etti ve ilk madalyasını kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde ise kulplu beygirde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Aynı gün yer ve halka kategorilerinde üçüncülüğü elde ederek toplamda 4 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Ferhat Arıcan'ın başarıları

2024 Paris Olimpiyatları vizesini çok önceden alan ve Cimnastik Milli Takımı'nın kaptanı olan Ferhat Arıcan, şampiyonada paralel kategorisinde Türkiye ikinciliği ve kulplu beygirde Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Arıcan, bu performansıyla iki madalya elde etti ve Göztepe adına önemli bir başarıya imza attı.