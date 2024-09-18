Göztepeli Cimnastikçilerden İzmir’in Kurtuluşu Onuruna 17 Madalya

Göztepe Cimnastik Şubesi sporcuları, İzmir’in Kurtuluşu onuruna düzenlenen Aerobik Cimnastik Şenliği’nde gösterdikleri başarılarla gurur kaynağı oldular ve toplamda 17 madalya kazandılar.

Aerobik Cimnastik Şenliği

İzmir’in Kurtuluşu onuruna düzenlenen Aerobik Cimnastik Şenliği’nde Göztepe Cimnastik Şubesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin olimpiyat madalyalı ilk cimnastikçisi Ferhat Arıcan ve Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk yönetiminde yükselişe geçen Göztepe Cimnastik Şubesi, 10 farklı kategoride yarışan sporcularıyla toplamda 17 madalya kazanarak gurur tablosunu bir kez daha büyüttü.

Şenlikte rekabet ve başarı

Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şenlikte, Türkiye’nin 9 farklı ilinden gelen 28 kulüp ve 375 sporcu yarıştı. Göztepeli sporcular ise başarılarıyla öne çıktı. Altın madalya kazanan isimler arasında Defne Yavuzöz, Deniz Toprakçı, Adasu Aysu, Bahar Badem, Ceylin Duymaz, Bade Yavuzöz, Zehra Çiçek ve Ecrin Zur yer aldı.

Diğer sporcular arasında Simay Çaçur, Derin Göksel, Elif Avcı ve Hilal Özgür gümüş madalya kazanırken, Adasu Aysu, Bahar Badem, Zehra Çiçek ve Derin Göksel bronz madalya aldı. Zehra Çiçek ayrıca 9-11 yaş tek bayan kategorisinde dördüncü olarak şenlikte dikkat çeken bir başarıya daha imza attı.

Göztepe Cimnastik’te vizyoner liderlik

Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk ikilisinin yönetimindeki Göztepe Cimnastik Şubesi, kısa sürede ülke çapında büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Her şampiyonada kazanılan madalyalar ve artan sporcu sayısı, kulübün cimnastikteki başarısını perçinliyor. Arıcan ve Boncuk, "Okulların açılmasıyla birlikte daha yoğun bir çalışma dönemine odaklandık ve başarılarımızı daha da artıracağız" diyerek, gelecek dönemlerde de Göztepe’nin madalyalarla anılmaya devam edeceğini vurguladılar.

Geleceğin şampiyonları yetişiyor

Göztepe Cimnastik Şubesi, sadece başarılarıyla değil, sporcu yetiştirme vizyonuyla da dikkat çekiyor. Genç sporcuların gelişimini destekleyen kulüp, hem yerel hem de ulusal şampiyonalarda adını sıkça duyuruyor. Arıcan ve Boncuk’un liderliğinde, Göztepe cimnastikçileri daha fazla başarıya imza atmaya hazır.