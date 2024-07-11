Göztepe, Slovenya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında önemli bir ayrılığı duyurdu. Nijeryalı kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2. Lig takımlarından CD Castellon ile sözleşme imzaladı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'den ayrılan isimler

Kenneth Obinna Mamah, Göztepe'ye 2022-23 sezonu başında İtalya Seri C takımı Varese'den transfer edilmişti. Mamah, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 57 resmi müsabakada 10 gol attı. Göztepe'de ayrılan tek isim Mamah değil. Messaoudi, Lis, Atınç, Celil, Ümit, Fıratcan, Ensar ve Tugay da takımdan ayrılan diğer isimler arasında yer aldı.

Transferler devam edecek

Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare'yi renklerine bağlayan İzmir ekibi, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan'la da prensip anlaşmasına vardı.