Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken yaprak dökümü de sürüyor. Sarı kırmızılı takımda bonservisi bulunan ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanan Yunus Emre Gedik de ayrılıyor. 2021-2022 sezonunda 1461 Trabzon FK’dan İzmir ekibine gelen Yunus Emre’nin Kocaelispor ile anlaştığı öğrenildi. Körfez ekibi başarılı sol bek ile uzun zamandır temas halindeydi. 1461 Trabzon’dan Göztepe’ye transfer olan 1999 doğumlu futbolcunun bonservisi Göztepe’de bulunuyor.

Satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu için Kasımpaşa bu hakkını kullanmadı devreye Kocaelispor girerek futbolcu ile el sıkıştı. Eyüpspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Göztepe ve Kasımpaşa formalarını terleten 24 yaşındaki sol bek, geçen sezonun ilk devresini Göztepe’de ikinci devresini ise Kasımpaşa’da geçirmişti.