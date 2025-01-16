Göztepe’nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Süper Lig’i sallamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Paranaense’den kiralık olarak kadrosuna kattığı genç oyuncu kısa sürede parlamayı başardı. Romulo için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği gündeme gelirken yıldız ismi kimin kadrosuna katacağı merak konusu oldu. 22 yaşındaki futbolcu 18 maçta 10 gol ve 6 asistlik performansının yanında güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çekiyor. Romulo Göztepe’de forma giydiği maçlarda sürati ve duran toplardaki ustalığı ile de ön palana çıktı. Süper Lig'de Göztepe'nin de sahibi olan Sports Republic şirketi gelişmeler üzerine geçtiğimiz günlerde, satın alma opsiyonunu kullandı. Yönetim Athletico Paranaense’den 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay ile Romulo’yu resmen kadrosuna kattı.

Romulo için ilk iddia ise Beşiktaş’tan geldi. Bu sezon kötü bir sezon geçiren siyah beyazlılarda yeni başkan Serdar Adalı’nın Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Galatasaray için geldi. Süper Lig’in zirvesindeki sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un Romulo’nun alınması için yönetime rapor verdiği söyleniyor. Ligin bir başka köklü kulübü Fenerbahçe’nin gol yollarında zaman zaman etkisiz olmasından dolayı Göztepe’nin genç yıldızı Romulo’ya göz diktiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Göztepe yönetimi ise Romulo Cardoso için okkalı bir fiyat istemeye hazırlanıyor. Futbolcunun yaşının genç olması ve Avrupa’dan da taliplerin olmasından dolayı isteyenlere 15 milyon euro’dan kapı açılacağı vurgulanıyor.