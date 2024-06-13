Süper Lig’e geri dönen Göztepe, yarın (14 Haziran) kuruluşunun 99. yılını Levent Yüksel ile kutlayacak.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meşalelerle görsel şölene hazırlanan sarı kırmızılıların kutlaması Göztepe’nin kuruluş tarihini ifade eden 19.25’te Güzelyalı Sahili’nde buluşmayla başlayacak. 20.30’da DJ Borakhan’ın canlı performansıyla devam edecek.

İlk meşale ise 22.00’de Susuzdede Parkı’nda yanacak. 22.00’de yapılacak havai fişek gösterisinin ardından Levent Yüksel konseri başlayacak. Göztepeliler hep bir ağızdan Yüksel’in takıma uyarlanmış ünlü “Medcezir” şarkısını söyleyecek.

Kulüpten trafikle ilgili açıklama yapıldı

Göztepe Spor Kulübü’nün “14 Haziran Kuruluş Yıldönümü” kutlamaları kapsamında 14 Haziran Cuma günü saat 17.00’dan itibaren Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Göztepe kavşağından itibaren Çeşme otoyol istikametine giden sahil kesiminin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada da “Konak yönünden Çeşme otoyoluna giden trafik, Göztepe kavşağından itibaren kara tarafına yönlendirilecek ve Depo kavşağından itibaren tekrar sahil tarafına aktarılacaktır” denildi.

Edinilen bilgilere göre 14 Haziran’da trafik akışı şöyle olacak:

Konak istikametinden Çeşme otoyoluna giden trafik akımı, Göztepe kavşağından itibaren yolun kara tarafına verilecek olup, Depo kavşağından itibaren tekrar sahil tarafına aktarılacak.

Çeşme istikametinden Konak istikametine giden trafik akımı ise Depo kavşağından 16 Sokağa ve akabinde Mithatpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek. Göztepe kavşağı 95 sokaktan tekrar Mustafa Kemal Sahil Bulvarına aktarılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada Konak Tramvayı 20.00-00.20 saatleri arasında F. Altay ve Köprü durakları arasında sefer yapmayacağı belirtildi. Trafik ve toplu ulaşıma yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Çeşme otoyolundan Konak yönüne giden trafik, Depo kavşağından 16. Sokağa ve ardından Mithatpaşa Caddesi'ne yönlendirilecektir. Trafik, Göztepe kavşağında 95. Sokak üzerinden tekrar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na aktarılacaktır. Ayrıca, Konak Tramvayı 20.00-00.20 saatleri arasında F. Altay ve Köprü durakları arasında sefer yapmayacak, sadece Karantina ve Halkapınar durakları arasında hizmet verecektir.”