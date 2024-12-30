Önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak olan Göztepe, tarihi bir dönüm noktasına yaklaşırken, kulübün yeni logosunun tasarımını taraftarlarına emanet etti. Kulüp, taraftarlarının katkılarıyla, 100. yılı simgeleyecek ve kurumsal marka değerini yansıtacak logo tasarımının belirlenmesi için oylama süreci başlattı. Göztepe'den yapılan açıklamada, 100. yılın simgesi olacak logo tasarımının taraftarların seçimiyle şekilleneceği vurgulandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe’mizin asırlık tarihini, zaferlerle dolu geçmişini ve parlak geleceğini yansıtacak logomuzu taraftarlarımız ile belirliyoruz. 100'üncü yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logo tasarımları, taraftarlarımızın emekleriyle hayat buldu" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar, Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden beğendikleri logo tasarımına oy verebilecekler. Oylama süreci 48 saat sürecek ve kazanan tasarım, Göztepe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmayı kazanan kişiye ise 35 bin TL ödül verileceği açıklandı.



Kaynak: DHA