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Kutlama lar nedeniyle otobüslerin hareket kabiliyetlerinin engellendiği durumlarda, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından çalışma programı, güzergah ve durak yerleri yeniden düzenlenecek.

Konak Tramvayı'nda 20.00 - 00.20 saatleri arasında Fahrettin Altay - Köprü durakları arasında sefer yapılmayacak. Seferler, Karantina ile Halkapınar arasında düzenlenecek.

Bu güzergahtaki trafik akışı, Göztepe Kavşağı'ndan giriş, Depo Kavşağı'ndan çıkış olacak şekilde kara tarafından yönlendirilecek.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Göztepe Kavşağı ile Depo Kavşağı arasında kalan kısmı, Konak'tan Levent Marina Kavşağı'na gidiş yönü (deniz tarafı) 17.00 - 00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Acil durumlarda araç giriş-çıkışı sağlanacak.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe 'nin 14 Haziran Cuma günü kutlayacağı 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik akışında ve toplu ulaşımda düzenlemeler yapılacak.

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