İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin 14 Haziran Cuma günü kutlayacağı 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik akışında ve toplu ulaşımda düzenlemeler yapılacak.

Trafik Kısıtlamaları:

  • Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Göztepe Kavşağı ile Depo Kavşağı arasında kalan kısmı, Konak'tan Levent Marina Kavşağı'na gidiş yönü (deniz tarafı) 17.00 - 00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Acil durumlarda araç giriş-çıkışı sağlanacak.

  • Bu güzergahtaki trafik akışı, Göztepe Kavşağı'ndan giriş, Depo Kavşağı'ndan çıkış olacak şekilde kara tarafından yönlendirilecek.

  • Levent Marina Kavşağı'ndan Konak yönüne olan trafik akışı ise Depo Kavşağı'ndan Mithatpaşa Caddesi'ne yönlendirilecek.

Toplu Ulaşım:

  • Konak Tramvayı'nda 20.00 - 00.20 saatleri arasında Fahrettin Altay - Köprü durakları arasında sefer yapılmayacak. Seferler, Karantina ile Halkapınar arasında düzenlenecek.

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  • Kutlamalar nedeniyle otobüslerin hareket kabiliyetlerinin engellendiği durumlarda, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından çalışma programı, güzergah ve durak yerleri yeniden düzenlenecek.

Diğer Önemli Noktalar:

  • Etkinlik süresince oluşacak yaya yoğunluğu göz önüne alınarak güvenlik amaçlı Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi yayaların kullanımına kapalı olacak. Yayalar 79 Sokak çıkışındaki sinyalize geçide yönlendirilecek.

Editör: Emir Çetintaş