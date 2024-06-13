Göztepe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, kutlamalar kapsamında saat 22.15'te ünlü sanatçı Levent Yüksel'in Güzelyalı sahilinde bir konser vereceği açıklandı. Yüksel'in, Göztepe tribünlerinin her maçta coşkuyla söylediği "Medcezir" şarkısını taraftarlarla birlikte seslendirmesi bekleniyor.

Kutlama etkinlikleri nedeniyle bölgede trafik akışında bazı geçici düzenlemeler yapılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Merkez (Konak) istikametinden Otoyola (Çeşme) giden trafik akımı, Göztepe kavşağından itibaren yolun kara tarafına verilecek olup, Depo kavşağından itibaren tekrar sahil tarafına aktarılacaktır. Otoyol (Çeşme) istikametinden Merkez (Konak) istikametine giden trafik akımı ise Depo kavşağından 16 Sokağa ve akabinde Mithatpaşa Caddesi'ne yönlendirilecektir. Göztepe Kavşağı'ndan 95 Sokak’a, oradan tekrar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na aktarılacaktır.”