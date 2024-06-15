Göztepe'nin köklü tarihine yakışır bir şekilde, 99. kuruluş yıl dönümü coşkusu İzmir'in Göztepe sahilinde görkemli bir şekilde kutlandı. Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin tutkulu taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplandı ve renkli bir geceye imza attı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile başlayan kutlamalarda, Göztepe bayrakları ve formalarıyla donanmış taraftarlar sahilde bir araya gelerek kulübün köklü geçmişini ve başarılarını coşkuyla kutladılar. Sahildeki meşaleler, Göztepe'nin 99 yıllık onurlu yolculuğunu aydınlatırken, havai fişek gösterisi de gökyüzünü renklendirdi ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlamalara İzmir Körfezi'nden katılan teknelerle denizden de destek verilirken, sanatçı Levent Yüksel sahne alarak taraftarları coşturdu. Levent Yüksel ve taraftarlar, birlikte söyledikleri "Medcezir" şarkısıyla geceye anlam kattılar.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkinlik boyunca geniş güvenlik önlemleri alarak kutlamaların huzur içinde geçmesini sağladılar. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenleyerek Göztepe sevgisini kent geneline taşıdılar, sokaklarda coşkuyla tur atarak kutlamalara renk kattılar.

Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, sporun ve taraftarlığın gücünü bir kez daha gösterdi ve İzmir'in gururu olarak tarihe geçti.