Trendyol Süper Lig’de 20 hafta sonunda 34 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar kaydettiği 38 golle Galatasaray (52) ve Fenerbahçe’nin (49) ardından ligin en çok gol atan üçüncü takımı konumunda. Bu başarının arkasında Brezilyalı yıldızlar Romulo ve Juan’ın katkısı büyük.

Romulo’dan gol krallığına doğru

22 yaşındaki Romulo, bu sezon çıktığı 16 maçta 9 gol, 5 asistle skora doğrudan 14 katkı yaptı. Gol krallığı yarışında zirveye oynayan genç yıldız, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense’den transfer edilen Romulo, Göztepe’nin hücum hattındaki en etkili isim olarak göze çarpıyor.

Juan formunu yükseltiyor

Romulo’nun yokluğunda sahneye çıkan bir diğer Brezilyalı yıldız Juan ise son haftalarda performansını üst seviyeye taşıdı. 22 yaşındaki oyuncu, Göztepe’nin 1-0 kazandığı son maçta tek golü atarak galibiyeti getirdi. Sezon genelinde 17 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan Juan, kritik anlarda takımına önemli katkılar sağladı.

Juan’ın geleceği sezon sonunda belirlenecek

Yaz transfer döneminde Sao Paulo’dan, Sport Republic yönetimindeki Southampton’a transfer olan Juan, aynı grubun sahibi olduğu Göztepe’ye kiralandı. Brezilyalı oyuncunun bonservisi İngiliz kulübünde bulunuyor ve sezon sonunda geleceği hakkında karar verilmesi bekleniyor.